Hoe zou het zijn met... Teddy Chevalier

Teddy Chevalier speelt sinds deze zomer in de Ligue 2 bij Valenciennes. Daarvoor speelde hij bij KV Kortrijk en in het verleden speelde hij ook nog bij andere Belgische ploegen. Zo was hij ook actief bij Boussu Dour en Zulte Waregem.

Chevalier begon zijn carrière bij de B-ploeg van Valenciennes en in 2007 trok hij naar FC Guegnon. In 2009 kwam hij aan in België bij Boussu Dour, maar na een half seizoen trok hij naar Zulte Waregem. Daar zou hij drie seizoenen spelen.

Zulte Waregem

Bij Zulte Waregem was Chevalier een belangrijke pion. Hij speelde met veel lef en hij pikte ook geregeld zijn doelpunt mee. Op drie seizoenen tijd zou hij 98 wedstrijden spelen en daarin was hij goed voor 20 doelpunten en 17 assists.

In 2012 ging hij het proberen bij RKC Waalwijk, maar na een half seizoen ging hij het opnieuw in de Belgische competitie proberen bij KV Kortrijk. Bij RKC was hij goed voor 11 doelpunten en 4 assists in 31 wedstrijden.

KV Kortrijk

Hij zou twee verschillende periodes bij KV Kortrijk spelen. Hij speelde er eerst twee jaar (van 2013 tot 2015) maar dan trok hij voor 2 miljoen eruo naar Rizespor. Daarna speelde hij ook nog bij Lens in Frankrijk, maar in 2017 keerde hij terug naar KV Kortrijk. Bij Rizespor scoorde hij 4 keer in 30 wedstrijden en bij Lens speelde hij maar 3 wedstrijden mee.

Bij KV Kortrijk was hij een echte sterkhouder. De club had soms problemen met zijn mentaliteit, maar als hij ervoor ging, was hij moeilijk af te stoppen. We zien het ook aan zijn statistieken bij de club: Hij scoorde 53 keer en hij gaf 36 assists in 170 wedstrijden.

Sinds deze zomer speelt Teddy Chevalier bij Valenciennes. Daar doet hij het voorlopig uitstekend met 13 doelpunten in 26 wedstrijden. Valenciennes staat voorlopig op de achtste plaats in de Ligue 2.