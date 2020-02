Afwezigheid van meer dan twee maanden is ten einde: Eden Hazard klaar om te spelen bij Real

Eden Hazard in Real-tenue: de voorbije maanden hebben we dat beeld moeten missen, maar zondagavond maakt de Rode Duivel wellicht opnieuw zijn opwachting. Hazard zit alvast in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo.

Dat heeft Zinédine Zidane verklapt op zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. "Het is tijd voor hem om terug te keren in het team", zei de Fransman. "We winnen er zo een geweldige speler bij." Het kan voor Hazard zijn eerste wedstrijd worden sinds de Champions League-match van 26 november tegen PSG. Toen liep Hazard een ernstige enkelblessure op. Twee weken geleden begon Hazard al wel opnieuw mee te trainen. Verrassend genoeg bleef Zidane hem echter aan de kant houden. Volgens zijn trainer had Hazard nog meer trainingsritme nodig hebben. Zestig procent Inmiddels zou de Belgische sterspeler wel klaar zijn om zeker een half uurtje te voetballen. De medische staf van Real Madrid schat hem momenteel op zestig procent van zijn kunnen.





Volg Real Madrid - Celta De Vigo live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (16/02).