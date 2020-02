Quiz: Wat heeft u onthouden van de poulefase van de Europa League? Test uw kennis

Volgende week gaat ook de Europa League terug van start. Met AA Gent en Club Brugge zijn er nog twee Belgische clubs in het toernooi. Standard was dicht bij een mirakel, maar sneuvelde alsnog in de poulefase.

Met respectievelijk AS Roma en Manchester United trokken zowel AA Gent als Club Brugge een hoogst interessante, maar zeer zware tegenstander. AS Roma werd geen groepswinnaar in zijn poule, maar wie wel? Manchester United won zijn poule wél, maar liep een blauwtje tegen een laagvlieger.