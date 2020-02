Sensationele Haaland heeft al individuele prijs beet in Duitsland voor... anderhalf uur goals maken

Als een echte pletwals is Erling Braut Haaland begonnen aan zijn Duits avontuur bij Borussia Dortmund. Ze kunnen het daar zelf amper geloven: Haaland moest na zijn overstap nog maar naar de bal kijken of het was al doelpunten. Zijn goals leggen hem geen windeieren.

Naast het feit dat zijn doelpunten Dortmund uiteraard enorm geholpen hebben, is Haaland ook beloond met een individuele prijs. De Noorse aanvaller is in de Bundesliga verkozen tot beste speler in de maand januari. Straffe kost, want Haaland stond in januari minder dan anderhalf uur op het veld. Doelpunt om de 11,8 minuten Zijn statistieken waren dan ook om van te duizelen: hij maakte vijf doelpunten in een tijdsspanne van 59 minuten. Dat is een doelpunt om de 11,8 minuten. Zijn eerste twee wedstrijden bij Borussia begon hij op de bank. Dat verhinderde Haaland niet om een hattrick te maken tegen Augsburg en tweemaal de weg naar doel te vinden tegen Keulen. Ook in februari wist de ex-speler van Red Bull Salzburg het doel al staan. De youngster maakte twee doelpunten tegen Union Berlin en scoorde eveneens tegen Frankfurt.