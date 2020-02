Dries Mertens komt op slechts één treffer van absoluut record en op wat voor een manier!

Dries Mertens is op recordjacht. De Rode Duivel maakt een tumultueus seizoen mee bij Napoli, maar is met zijn doelpunten nog altijd van goudwaarde voor zijn club. Hij is zelfs bijna de speler met de meeste doelpunten in de clubgeschiedenis.

Voorlopig is die eer nog weggelegd voor Hamsik, die liefst 121 keer scoorde voor de ploeg uit Napels. Voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Cagliari zat Mertens zelf aan 119 stuks. Het kan dus echt niet lang meer duren vooraleer dat record van Hamsik eraan gaat. Mertens maakte er in Cagliari al werk van. Na 64 minuten spelen was het nog altijd 0-0, maar dan zette Mertens een aanval op. Via een tegenstander kwam hij terug aan de bal. Mertens kapte zich vrij en plaatste heel precies via de paal in doel; heerlijke goal! Mertens moet nu dus nog één keer scoren en dan evenaart hij het clubrecord van Hamsik. GOAL | Dries Mertens opent de score! 😍🇧🇪



0️⃣-1️⃣ #CagliariNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/RxbSKb1Oez — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 16, 2020