Gaat Racing Genk-Standard door? "Scheidsrechter beslist"

Vanavond om 18.00H staat Racing Genk-Standard op het programma. Of die wedstrijd effectief gespeeld zal worden, valt af te wachten. Momenteel trekt storm Dennis door het land.

Met stevige rukwinden tot gevolg. Van een algemene afgelasting is er echter geen sprake. Racing Genk kwam op zijn webstek alvast met een communicatie naar aanleiding van de vele vragen van supporters.

"Voorlopig wachten wij, net als onze supporters, op meer nieuws. Momenteel is er geen sprake van een eventuele afgelasting van de wedstrijd KRC Genk-Standard. De scheidsrechter zal ter plaatse beslissen of de wedstrijd kan plaatsvinden." Die scheidsrechter is Nicolas Laforge.