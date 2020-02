🎥 Wouters na nederlaag tegen Standard: "Wind speelde in ons nadeel" en "Genk hoort in play-off 1"

Racing Genk verloor zondag met 1-3 van Standard. Dries Wouters besefte dat Genk niet goed genoeg was.

“De wind was er voor beide ploegen, maar draaide toch twee keer in ons nadeel uit: bij de corner waar de 0-1 uit voortkwam bleef de bal bijvoorbeeld hangen, waardoor Zinho Vanheusden helemaal vrij kwam te staan.”

“Maar los daarvan hebben we het ook wat laten afweten. We waren niet scherp genoeg en creëerden te weinig. Toch kan de wedstrijd beide kanten uit. Na de 1-2 geloofden we er opnieuw in, maar na de derde tegentreffer was het voorbij.”

“Genk hoort als kampioen in play-off 1. Volgende week wacht ons in Kortrijk opnieuw een moeilijke wedstrijd, maar we moeten met een positief gevoel naar daar trekken.”