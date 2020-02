🎥 Maehle: "Zeker weten: fout op mij voor corner die eerste goal van Standard inleidde"

Racing Genk verloor zondagavond met 1-3 van Standard. Achteraf ging het niet over Dennis de storm, maar over Nicolas de scheidsrechter.

“Ik vond ons de eerste helft te zwak voetballen”, vertelde Joakim Maehle achteraf. “Toch was de wedstrijd behoorlijk in evenwicht, maar zij scoorden wél voor de pauze.”

Genk-coach Hannes Wolf was na de partij furieus op de arbitrage. Hij had het onder meer over een fout op Maehle voorafgaand aan de corner die de 0-1 inleidde. (lees HIER)

Maehle sloot zich daar achteraf bij aan. “Ik heb net de beelden bekeken en ik ben er zeker van. Ik kom met hoge snelheid voor hem en hij raakt mij in mijn rug. Dat is altijd een overtreding.”

Genk kwam tien minuten voor tijd terug tot 1-2, maar Standard deelde de genadeslag uit op de counter. “In de slotfase zijn we massaal naar voor getrokken. Of je nu 1-2 of 1-3 verliest maakt niet uit", besloot de rechtsachter.