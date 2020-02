Antwerp worstelt aanvallend: "Eigenlijk zou Mbokani beter eens een paar wedstrijden rusten"

Het kanon van Dieumerci Mbokani zweeg zondag tegen Charleroi. De veelgeprezen spits miste zelfs een penalty. Voor Patrick Goots is het duidelijk dat Antwerp de laatste weken een aanvallend probleem heeft.

Mbokani, maar ook Refaelov en Lamkel Zé, zijn niet meer bepalend. "Mbokani worstelt duidelijk met zijn vorm", zegt Goots in GvA. "Logisch natuurlijk, na zo'n slopend seizoen voor zo'n bepalende speler. Eigenlijk zou hij beter eens een paar wedstrijden rusten, om klaar te zijn voor bekerfinale en Play-off 1. Misschien moet Bölöni na Standard Gano weleens een kans geven, tegen Oostende, Kortrijk en Moeskroen."

"Maar ook voor een mindere Refaelov of Lamkel Zé zijn er geen valabele alternatieven. Benson is te wisselvallig, Mirallas niet goed genoeg. Gelukkig is die mindere periode er op dit moment. Dat gaat niet eeuwig duren. Zo krijgt de ploeg de kans om over een paar weken terug te pieken, als het er echt om gaat."