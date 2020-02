Francky Dury was duidelijk na de wedstrijd: "Bepaalde jongens missen scherpte"

Zulte Waregem heeft gisteren dure punten laten liggen in de strijd om play-off 1. Ze staan nu op vier punten van de zesde plaats. Volgens Dury missen sommige spelers van zijn ploeg scherpte.

Hij vertelde het na de wedstrijd bij Sporza. "Bepaalde spelers missen scherpte. Dan moet ik kiezen of ik ze aan de kant laat en andere spelers een kans geef. Je weet natuurlijk niet of de andere spelers het beter gaan doen, dus hoop je dat de vaste basisspelers opnieuw beginnen scoren als je ze opnieuw een kans zou geven", aldus Dury.

Zulte Waregem staat nu op vier punten van Racing Genk, maar Dury heeft play-off 1 nog niet opgegeven. "Ik blijf geloven in een plaats bij de eerste zes. We moeten wel, want we zijn sporters. In het voetbal kan alles ook snel veranderen."