Aster Vranckx is de revelatie dit seizoen bij KV Mechelen: "Niet verwacht dat het zo snel ging gaan"

Aster Vranckx is nog maar 17 jaar oud, maar toch is hij de revelatie dit seizoen. Het voorbije weekend werd hij zelfs de held door te scoren tegen Anderlecht. De middenvelder had niet verwacht dat het allemaal zo snel ging gaan.

Eén doelpunt en twee assists in zes wedstrijden in de Jupiler Pro League: Aster Vranckx kan aardige statistieken voorleggen. De middenvelder had niet verwacht dat het allemaal zo snel ging gaan. Toch houdt hij de voeten op de grond. "Ik had wel het vermoeden dat ik als jonge speler al zou meetrainen bij de profs en dat ik wel mee zou kunnen met het niveau, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan", aldus Vranckx bij Het Laatste Nieuws. Vranckx wil zich rustig verder blijven ontwikkelen. Een transfer zit er dus niet meteen in. "We hebben al heel wat telefoontjes gehad voor Aster, maar hij weet zelf ook dat hij nog niet klaar is voor een grote club", aldus zijn makelaar Peter Verplancke bij Het Laatste Nieuws.