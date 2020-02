Lokeren echt wel in héél zwaar vaarwater: enkel mirakel kan hen nog redden

Gisteren bereikten onheilspellende berichten vanop Daknam de buitenwereld. De club reageerde snel door "met klem te ontkennen dat er van een faillissement sprake zou zijn". Navraag leerde ons heel andere zaken.

Drie verschillende bronnen laten weten dat De Vries de woorden wel degelijk maandagmorgen uitsprak. Dat zoiets daarna ontkend wordt, lijkt redelijk onzinnig, want met zoveel volk dat er weet van had, moest hij toch vermoeden dat dit ging gebeuren? Dat Lokeren in zwaar vaarwater zit, kunnen ze zelfs op Daknam niet van de hand doen als geruchten.

Boven de stand

Je kan evengoed het bestaan van de zon ontkennen. Maandagavond circuleerden er al foto's op sociale media waarop te zien was dat de clubbusjes blijkbaar in beslag genomen werden. Het wordt dus een lange week voor de Lokerse fans, want de club communiceert pas vrijdag weer.

Als er tegen dan geen geld gevonden is, gaat Louis De Vries de boeken neerleggen. Dat hangt in de lucht. De Vries was met goeie moed aan het avontuur bij Lokeren begonnen, maar stuitte op zijn eigen limieten. De voormalige manager is kapitaalkrachtig, maar niet in die mate dat hij kon concurreren met de andere buitenlandse 1B-eigenaren die niet op een miljoentje meer of minder kijken. Boven de stand geleefd...

Strohalm

Spelers als Overmeire, Van Damme en De Witte zijn dure vogels. Daarom werd in de wintermercato ook al de tering naar de nering gezet door jongens als Tirpan en Marecek makkelijk te laten vertrekken. Een deel van de fans hoopt nog op een mirakel en gaat zelf op bedeltocht bij mogelijke investeerders. En intussen tasten ze in het duister, want de club heeft ook het tweede overlegmoment gisterenavond - na overleg met de advocaten - afgeblazen.

Die Chinezen die De Vries gevonden had, blijken ook niet echt over de brug te willen komen. De naam van het land- en grondwerkenbedrijf Carpentier valt regelmatig in die optiek, maar of die op dit moment een duik in het ongewisse willen nemen, zou al getuigen van heel veel clubliefde. Lokeren staat voor een cruciale week, die - naar hoe het er nu naar uitziet - geen mooi einde gaat kennen.