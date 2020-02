Liverpool en Manchester United azen op jong toptalent van Norwich City

Norwich City heeft het moeilijk dit seizoen in de Premier League, maar Todd Cantwell is één van de lichtpunten bij de club. De jonge flankaanvaller zou in de belangstelling staan van Liverpool en Manchester United.

Cantwell is een 21-jarige flankaanvaller en hij kon dit seizoen al 6 keer scoren en 2 assists geven in 26 wedstrijden. Zijn marktwaarde is uiteraard gestegen en Norwich hoopt komende zomer heel wat geld te krijgen voor Cantwell. Zo zouden Liverpool en Manchester United interesse tonen in de jonge flankaanvaller. Ze zouden beide 30 miljoen pond over hebben voor Todd Cantwell. Als Norwich opnieuw degradeert naar de Championship, is de kans groot dat Cantwell zal vertrekken.