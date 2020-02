Club Brugge voorziet warm onthaal voor Man United met massale YNWA

Donderdagavond om 18u55 is het zover: dan geeft Club Brugge in het eigen Jan Breydel Manchester United partij. Een ontmoeting om naar uit te kijken voor de spelers, maar ook voor de fans. Die willen er dan ook een sfeervolle avond van maken.

Op zo'n Europese avond thuis tegen een topclub kan Club de steun van de supporters nog meer gebruiken als anders en het is dan ook uitkijken hoe de beleving in de tribunes zal zijn. Voor aanvang van de match wil de thuisaanhang de spelers al een boost geven met een massale 'You'll Never Walk Alone'.

Vroeger naar de tribune

Er wordt op Facebook opgeroepen om vroeger dan anders plaats te nemen in de tribune om vervolgens uit volle borst You'll Never Walk Alone mee te zingen en zo de toon te zetten voor een topavond. Het is dan wel afwachten wat de reactie van de United-supporters zal zijn.

De actie kan wel eens werken als een rode lap op een stier. You'll Never Walk Alone is immers het supporterslied van Liverpool, de eeuwige rivaal van Manchester United.