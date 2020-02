Depoitre legt het grote verschil tussen Thorup en kampioenenmaker Vanhaezebrouck uit: "Bij Hein moest je mentaal sterk zijn"

AA Gent begint zich meer en meer op te werpen als grote uitdager van Club Brugge. Kunnen ze hun kampioenenrace nog eens herhalen? Laurent Depoitre over het verschil tussen Jess Thorup nu en Hein Vanhaezebrouck toen...

De aanpak van Vanhaezebrouck was duidelijk heel anders dan die van de Noor. "Het grootste verschil is voor mij de manier waarop ze dagelijks omgaan met hun groep. Jess Thorup is veel rustiger, meer sereen. Hij zal nooit zo heetgebakerd reageren als Hein Vanhaezebrouck. Die durfde ook te provoceren. Hij had geen schrik om uitspraken te doen die het vuur wat aanwakkerden", legt Depoitre uit in S/V Magazine.

Sommige spelers hebben daar wel last mee. "Onder Thorup voel je je wat meer beschermd. Vanhaezebrouck kon hard zijn wanneer iets hem niet aanstond. Op die momenten moest je mentaal sterk zijn om je zelfvertrouwen niet te verliezen. Het was niet zijn intentie om ons te breken, hij wilde vooral dat we zijn opmerkingen meenamen en analyseerden, zodat we nog beter zouden worden. Maar voor sommige jongens lag dat moeilijk."