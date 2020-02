Dit zijn de geselecteerde 'Galliërs' voor de veldslag met AS Roma; Depoitre is erbij!

AA Gent neemt het donderdagavond in het Stadio Olimpico op tegen AS Roma. Op Twitter maakten de Buffalo's zopas hun 21-koppige selectie bekend. Opvallend: Laurent Depoitre, die enkele weken sukkelde met een blessure, is ook opgenomen in de selectie van Jess Thorup.

De 31-jarige aanvaller doet het uitstekend voor AA Gent. In de competitie trof hij al acht keer raak, en ook in de Europa League had hij met vier doelpunten in zes wedstrijden een belangrijk aandeel in de Europese kwalificatie. Of hij effectief in de basis zal starten, valt af te wachten. Door de selectie van Depoitre is er geen plaats voor Brecht Dejaegere. De middenvelder wordt door Thorup gepasseerd voor deze belangrijke partij. Dit zijn de 21 namen die mogen hopen op speeltijd in het magnifieke Stadio Olimpico. De wedstrijd start donderdagavond om 18:55H. Met deze 21 dappere Galliërs trekken we morgen ten strijde tegen de Romeinen! ⚔️ #BlueWhiteInRome #RomGnt #UEL pic.twitter.com/81WnnEDI5h — KAA Gent (@KAAGent) February 19, 2020





Volg AS Roma - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (20/02).