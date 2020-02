Manchester City schiet terug naar de UEFA: "Lijkt in deze zaak te gaan om politiek"

Mogen Kevin De Bruyne en Manchester City de komende jaren nog in de Champions League voetballen? Dat is de vraag nadat de UEFA City een schorsing twee jaar oplegde voor inbreuken op de financiële regels. City gaat in beroep, maar schiet ook met scherp naar de UEFA.

CEO Ferran Soriano laat op de site van Manchester City weinig aan de verbeelding over. "We worden beschuldigd van iets wat niet waar is", zegt de Spanjaard. "We hebben alle bewijzen aangeleverd, maar de onderzoekskamer van de UEFA vertrouwde meer op gestolen en uit de context gerukte e-mails."

City voelt zich geviseerd. "Gezien onze ervaringen lijkt het in deze zaak niet zozeer te gaan om gerechtigheid, maar om politiek. We hebben geen schulden en maken winst. De eigenaar heeft ook geen geld in de club gestopt dat niet op een legale manier werd aangegeven. Ik heb het gevoel dat voor de UEFA al van tevoren vaststond dat wij schuldig waren."

Soriano tracht de supporters gerust te stellen. "We gaan er alles aan doen om te bewijzen dat de beweringen van de UEFA niet kloppen. Ons beroep bij het TAS zal over enkele dagen officieel ingediend worden. In het beste geval hebben we dit bij het begin van de zomer achter de rug."