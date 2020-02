Blessure Marcus Rashford erger dan verwacht: EK in gedrang!?

Club Brugge hoeft Marcus Rashford alvast niet te vrezen, dat was al langer bekend. Ole Gunnar Solskjaer gaf op de persconferentie een update over Rashfords blessure. En het ziet er niet goed uit voor Rashford, Manchester United én Engeland, nu ook het EK in het gedrang lijkt te komen.

De aalvlugge Marcus Rashford viel in januari tegen de Wolves uit met een rugblessure. Hoewel het om een lichte blessure leek te gaan, sprak Ole Gunnar Solskjaer woensdagavond op de persconferentie voor de match tegen Club Brugge zijn bezorgdheid uit over zijn goudhaantje.

"De blessure is ernstiger dan we dachten. We mogen hem niet forceren. Hopelijk krijgen we hem dit seizoen nog aan het werk te zien." Of Rashford het EK zou kunnen missen? "Ik hoop dat hij dit seizoen nog speelt. Maar als hij niet fit is, zal hij niet naar het EK gaan."

De afwezigheid van Rashford, die dit seizoen al negentien doelpunten scoorde voor de Mancunians, werd eerst op zes weken geschat. Niet realistisch, zo blijkt nu. "We dachten dat hij sneller zou recupereren. Het ziet ernaar uit dat hij enkele maanden uit roulatie zal zijn. Uit een scan bleek dat de blessure ernstiger was dan we verwacht hadden."