Concurrent van Castagne bedolven onder lof na demonstratie tegen Valencia: "Dat deden enkel Van Basten en Seedorf voor Italiaanse clubs"

Het sprookje van Atalanta blijft maar duren op het kampioenenbal. Nadat het met één op twaalf aan de groepsfase was begonnen, zette het woensdagavond een enorme stap richting kwartfinale.

De Noord-Italianen haalden het met 4-1 van Valencia. De grote man bij de Italianen? Hans Hateboer. De rechtsmidden scoorde de 1-0 en de 4-0. De Nederlander houdt Timothy Castagne vaak op de bank, al verhuist de Rode Duivel ook vaak naar de linkerkant.

Corriere dello Sport zwaaide met heel wat lof naar Hateboer: "Het was een film die bijna 50.000 fans van Atalanta beleefden."Hans Hateboer vertolkte de absolute hoofdrol met zijn eerste doelpunten van dit seizoen.”

“Hij was extreem belangrijk voor Atalanta, zoals in Europees opzicht alleen Marco van Basten en Clarence Seedorf dat voor Italiaanse clubs in het verleden lieten zien."