Arnaud Bodart verkozen tot 'Ster van het Jaar'

Arnaud Bodart is misschien wel dé revelatie van het seizoen bij Standard. Dat leverde hem nu ook een individuele onderscheiding op.

Als het gaat over de beste doelmannen in de Jupiler Pro League, vallen al snel de namen van Simon Mignolet en Hendrik Van Crombrugge. De laatste weken is er ook veel lof voor Thomas Didillon. Een naam die je veel minder vaak hoort vallen is die van Bodart.

De Luikse doelman is nochtans ook aan een puik seizoen bezig en is daarvoor nu in de bloemetjes gezet. De kranten van Sud Presse hebben hem verkozen tot ‘Ster van het Jaar’ in de regio Luik-Verviers-Charleroi.