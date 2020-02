Christian Brüls, de man die het verschil maakt bij Westerlo: "Als hij een goede dag heeft, is hij onhoudbaar"

Met nog twee speeldagen voor de boeg staat Westerlo knap mee op kop in de tweede periode in 1B. Dat de Kemphanen het zo goed doen, is niet in geringe mate te danken aan Christian Brüls. De aanvallende middenvelder deelt de lakens uit bij Westerlo en speelt de laatste tijd op een zeer hoog niveau.

Met negen doelpunten en vier assists is Brüls bezig aan een sterk seizoen, maar vooral de laatste weken trok hij Westerlo meermaals over de streep. Mede dankzij zijn vier doelpunten en twee assists in de laatste zes wedstrijden is hij een van de spelbepalende spelers in de tweede periode.

Meer nog dan Kurt Abrahams, die aanvoer moet krijgen, is Christian Brüls de man van de ideeën bij Westerlo. Zit hij nu goed in de match of niet, hij ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet. Met zijn onvoorspelbare acties zorgt hij voor verrassing en dynamiek in het aanvalsspel van Westerlo. Hoewel het geen spurtbom lijkt, is het verdomd moeilijk om Brüls bij te benen wanneer hij zijn bewaker gepasseerd is. Dat moch Seth De Witte onlangs een hele wedstrijd lang aan den lijve ondervinden.

Onlangs verwoordde Robin Henkens, die met Lommel al veel verbeten duels uitvocht tegen Brüls, het als volgt: "Als hij een goede dag heeft, is hij onhoudbaar. Heeft hij een slechte dag, kan hij alsnog de wedstrijd beslissen met flits." Een luxe om in de ploeg te hebben, zeker in een competitie als 1B waarin de ploegen elkaar door en door kennen.

Ook ploegmaat Lukas Van Eenoo zei na de wedstrijd tegen Lokeren dat het "een stuk makkelijker wordt voor Westerlo wanneer Abrahams en Brüls op de afspraak zijn."

Ambitie 1A?

Dat Brüls op zijn 31ste in 1B speelt, is doodzonde. Dat hij in het verleden niet altijd een modelprof was, speelt hierin ongetwijfeld een rol. Maar intrinsiek behoort zo'n speler niet in 1B. Dat hij onlangs na de wedstrijd even spoorloos was -vermoedelijk om een sigaretje te gaan roken- en zo een televisie-interview mistte, nemen ze er in de Kempen maar al te graag bij.

Want eens op het veld is Brüls in balbezit de leider van dit Westerlo. De wil om voor die tweede periode te gaan is duidelijk aanwezig, zowel bij Brüls als bij zijn ploegmaats. Al hoor je het hen niet van de daken schreeuwen. Ze hebben misschien niet het budget van sommige andere clubs, maar ze beschikken over een stabiele organisatie én een geheim wapen dat werkt aan een terugkeer naar 1A, genaamd Christian Brüls.