Vanhaezebrouck gaf Charleroi een duwtje in de rug in zoektocht naar nieuwe coach: "Ik ken hem goed genoeg, ik wist dat het een match zou worden"

Charleroi trekt zondagmiddag naar Club Brugge. In andere tijden zou dit wel eens tot kopzorgen lijden bij Bayat en co, maar de Carolo's kunnen dit seizoen zorgeloos naar de confrontatie toeleven.

Charleroi is namelijk zo goed als zeker van play-off 1 en acteert dit seizoen op een bijzonder hoog niveau. De architect van dit alles is Karim Belhocine, die in no time van de Zebra's een gesmeerde machine maakte.

Hein Vanhaezebrouck is niet verrast. De ex-coach van Kortrijk, Gent en Anderlecht kent de Franse coach door zijn passages bij bovengenoemde clubs maar al te goed: "Ik was er zelf van overtuigd dat Karim het goed kon en zou doen bij Charleroi", zegt de analist aan Sporza.

Goed woordje

"Ik heb zelf een gesprek gehad met voorzitter Mehdi Bayat, maar ik heb toen aangegeven dat ik niet in België aan de slag zou gaan. Toen Belhocine ter sprake kwam, heb ik er heel positief op gereageerd."

"Ze twijfelden over wie Mazzu zou moeten opvolgen, maar ik heb gezegd dat Karim voor hen misschien wel de beste keuze was. Het was een risico, maar ik ken hem goed genoeg. Ik wist dat het een match zou worden", besluit Vanhaezebrouck.