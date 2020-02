Broos niet onder de indruk van winters transferoffensief Anderlecht: "Niet goed gewerkt"

RSC Anderlecht heeft eigenlijk nog een klein mirakel nodig om Play-Off 1 te halen. De Brusselaars deden nochtans een correctie op de transfermarkt afgelopen winter om de zaken alsnog recht te trekken, maar lijken aan het kortste eind te zullen trekken.

Paars-wit moet eigenlijk zijn vier resterende matchen winnen om alsnog kans te maken op Play-Off 1, een reeks die Kompany en co dit seizoen nog niet wisten neer te zetten. Bovendien moeten ze dit doen zonder een resem geblesseerden.

Offensieve bloedarmoede

Vooral in de voorlinie heeft paars-wit problemen. Nu is ook Dejan Joveljic, de enige overgebleven optie in de spits, twijfelachtig tegen Eupen. Volgens Hugo Broos schoten de Brusselaars dan ook schromelijk tekort op de wintermercato.

"Als je in de stront zit in de spits, moet je er een gaan halen die op z'n minst kláár is", zegt Broos in Het Laatste Nieuws. Nu halen ze Joveljic, die twee jaar niet gespeeld heeft. Die Pjaca: hetzelfde. Conclusie: niet goed gewerkt."