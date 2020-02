🎥 Rondje Europa: VAR in de fout in Chelsea - Tottenham, ex-Anderlechtspeler scoort in Italië

Ook op zaterdag stond er weer heel wat voetbal op de Europese velden op het programma. Daarbij toch heel wat interessante duels.

Engeland

In Engeland openden Chelsea en Tottenham de debatten in een rechtstreeks duel om de zo belangrijke vierde plaats die recht geeft op voetbal in de Champions League.

Chelsea begon eraan met een puntje meer en kon die bonus uitbreiden tot vier punten dankzij een overwinning tegen The Spurs.

Giroud opende al vroeg de score, vlak na de koffie maakte Marcos Alonso er 2-0 van. Een owngoal in het slot van de wedstrijd bracht nog spanning in de match, maar verder dan 2-1 kwam Tottenham niet meer.

Er was in de wedstrijd ook heel wat te doen over een tackle van Lo Celso, waar de VAR uiteindelijk geen rood voor gaf:

Spanje

How is this not a red card😂😂😂 that is absolutely ridiculous. #locelso pic.twitter.com/7SldnKMyWi — ArsenalMCB (@Arsenal24649333) February 22, 2020

Ook in Spanje werd in de vroege namiddag al een eerste wedstrijd afgewerkt. Iago Aspas zorgde voor de driepunter voor Celta de Vigo tegen Leganes.

De thuisploeg doet zo een prima zaak in de strijd tegen de degradatie, terwijl de bezoekers daar nu nog dieper zijn in terechtgekomen.

Italië

Udinese leek met een doelpunt van Okaka naar een belangrijke driepunter in Bologna, maar Palacio maakte in de slotminuut nog gelijk.

Premier League

22/02/2020 13:30 Chelsea - Tottenham 2-1 22/02/2020 16:00 Burnley - Bournemouth 3-0 22/02/2020 16:00 Crystal Palace - Newcastle United 1-0 22/02/2020 16:00 Sheffield United - Brighton 1-1 22/02/2020 16:00 Southampton - Aston Villa 2-0 22/02/2020 18:30 Leicester City - Manchester City 0-0

Serie A

22/02/2020 15:00 Bologna - Udinese 1-1 22/02/2020 18:00 SPAL - Juventus 0-1 22/02/2020 20:45 Fiorentina - AC Milan 0-0

Primera Division