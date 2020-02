Vriendin Van Crombrugge heeft maar één eis: "Hij mag van mij nooit naar Club Brugge"

Hendrik Van Crombrugge gaat trouwen met zijn 13 jaar oudere vriendin Tanja Hermanns. Zij speelt een belangrijke rol in zijn leven én in zijn carrière, zo blijkt.

Hermanns zag hem ook een transfer naar Ajax laten passeren. “Toen woonden we hier nog maar net. Als Hendrik was ingegaan op hun voorstel, dan hadden we twee keer moeten verhuizen op drie maanden tijd", verklaart ze in Het Nieuwsblad. "Ik heb nooit gezegd dat hij niet naar Ajax mocht gaan. De enige club waar hij van mij nooit naartoe mag, is Club Brugge."

Toch wel een opmerkelijke uitspraak. "Omdat ze daar te lang met zijn voeten hebben gespeeld. Eind 2017 was Club erg geïnteresseerd. Op een bepaald moment leek alles in orde te komen, maar op het laatste ogenblik werd de deal afgeblazen en haalden ze Gabulov. Een zomer later was het weer van dat. Toen werd Hendrik zelfs uitgenodigd op het kasteeltje van Verhaeghe in Machelen. Binnen de week zou alles geregeld zijn. En plots werd Letica voorgesteld als hun nieuwe doelman. Dat maakte me kwaad. Ze mogen hem niet aan het lijntje houden."