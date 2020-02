Mathieu Maertens blijft naar het klassement kijken: "Kampioen spelen altijd leuker op eigen veld"

Bij OHL weten ze nu wel zeker dat ze via promotiefinales de poort naar 1A moeten inbeuken. Het schept een zekere klaarheid en iets om naartoe te werken. Al meent Mathieu Maertens dat ook die laatste competitiematch nog belangrijk is, voor het gevoel en het klassement.

OHL kreeg thuis tegen Union wel een ferme opdoffer te verwerken. "De eerste helft was absoluut niet zo goed.", gaf Mathieu Maertens toe. "We hebben nadien getoond dat we er toch kunnen staan. Iedereen dacht dat we erover gingen gaan. We waren misschien iets te enthousiast en er kwamen te veel gaten achteraan. We gingen ervoor om de 4-3 te maken, maar die goal valt dan niet."

Ik denk niet dat we met een defensief probleem zitten

Van alle promotiekandidaten is OHL de ploeg met de meeste tegendoelpunten. "Ik denk niet dat we met een defensief probleem zitten", wil Maertens de defensie niet met de vinger wijzen. "Het is aan de elf spelers om met zijn allen samen te verdedigen."

Er komt nu nog een verplaatsing naar Virton aan om de reguliere competitie mee af te sluiten. "We willen met een goed gevoel naar de finale gaan. Daarvoor is het volgende weekend nog belangrijk." De periodewinnaar die het hoogst eindigt in het algemene klassement, mag in de finale de terugmatch in eigen huis spelen. "Ik speel de laatste match liever thuis. Kampioen spelen is altijd leuker op je eigen veld."