Westerlo-leider wil nog wel eens terug naar 1A: "Jammer dat ik toen niet meer in het plaatje van Antwerp paste"

Hoe gaat die periodestrijd in 1B eindigen? Niemand die het weet... Twee dagen geleden konden ze bij Westerlo nog hopen dat zij het dit weekend gingen binnenslepen, maar dan kwam daar die uitspraak van de Geschillencommissie over Virton-Beerschot.

Maxime Biset kan er ook niet veel knopen maar aan vastmaken. "Eerste klasse B blijf een knotsgekke competitie waar altijd iets extrasportiefs kan gebeuren", zegt hij in GvA. "Dat is jammer. De wedstrijden op zich zijn van levensbelang. In één week tijd kan je van de hemel in de hel terechtkomen. Na een overwinning heb je een leuke week. In geval van een nederlaag een slechte."

Biset zou wel nog eens willen terugkeren naar 1A. "“Het is jammer dat ik enkele jaren geleden niet meer in het plaatje bij Antwerp paste. Ik houd van het spelletje. Meer dan ooit. Veel jonge spelers hebben minder zekerheid dan ik. Bij elke club was ik een leidersfiguur. Het zit in mijn karakter. Met veel werkkracht. Met mijn ervaring ken ik het klappen van de zweep."