Jackers vertelt over de Genkse kleedkamer: "Buffel en Vossen, die gaven geen cadeaus hoor"

Jonge gasten worden in een voetbalploeg meestal wel wat door de mangel gehaald. Nordin Jackers kwam als 16-jarige in een Genkse kleedkamer vol routiniers. En daar heeft hij wel wat verhalen over...

Jackers vertelt er in Het Nieuwsblad een paar. "Eenentwintigen met jongens als Buffel, Simaeys en Vossen is pittig. Zeker als je het spel nog niet helemaal doorhebt. Die mannen deelden geen cadeaus uit. De opdrachten die ik na het zoveelste verloren spelletje heb moeten doen, niet normaal", lacht hij.

"Stel je een vol terras van een hotel voor. Een terras waar ook coach Emilio Ferrera zit. En waar zat ik? Op de grond met mijn blote voeten in de siervijver. In stilte? Nee, hoor. Daar hoorde natuurlijk een liedje bij. Geschaamd dat ik me heb. Maar ja, wie zijn gat brandt, moet op de ­blaren zitten, natuurlijk.”

En er was meer. “Ik kan daar uren over vertellen. Ken je Kim Ojo nog? Die beer. Awel, ik moest dus in zijn kastje ­kruipen om hem te doen schrikken. Ik hoor hem afkomen en spring er met veel kabaal uit. Die Ojo trok wit weg. En de mannen? Die lagen in een deuk. Allemaal goed voor de sfeer.”