Overweegt ook OHL stappen na verdict over Virton - Beerschot? "Handelen in het belang van het project"

Virton - Beerschot gaat de laatste wedstrijd uit de reguliere competitie worden in 1B. Daar lijkt het toch op nadat de Geschillencommissie Hoger Beroep besliste de wedstrijd te laten spelen. Niet alle ploegen zijn met die uitspraak akkoord.

Virton dreigt mogelijk zo punten te verliezen en trekt naar het BAS. Westerlo, een concurrent, van zowel Virton als Beerschot in de strijd om de periodetitel, gaat wellicht in evocuatie. Dan is het nog uitkijken of andere clubs iets gaan ondernemen. Wat met OHL?

"Het is niet mijn verantwoordelijkheid om daarover te beslissen", zegt trainer Vincent Euvrard. "Dat is niet aan mij. Ik weet niet of Leuven juridische stappen moet ondernemen. We zullen dat overwegen en dan handelen naar 'the best interest', het algemeen belang, van het project."

Terugmatch promotiefinale thuis of uit?

Niet dat ze zich bij Leuven nog illusies maken over de tweede periodetitel. Wel zal het algemeen klassement bepalen wie in de promotiefinales de terugmatch thuis mag spelen. De matchen van de laatste speeldag gaan op 28 februari dan ook tegelijkertijd door, maar Virton - Beerschot zou nu enkele dagen later nog afgewerkt worden.

In elk geval zal OHL in de promotiefinales scherper voor de dag moeten komen dan tegen Union. "Over de tweede helft van de eerste helft moeten we beschaamd zijn. Er was geen strijd. Het gaat niet als niet alle elf spelers hun kwaliteiten ten dienste stellen van het team. Met zijn allen samen hebben we de eerste periodetitel behaald en zo moeten we ook naar de finale. We moeten beseffen dat het 'money time' is."