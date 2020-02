Beerschot-aanvaller blikt terug op moeilijke periode: "Onder Vreven heb ik geen eerlijke kans gekregen"

Tarik Tissoudali begint bij Beerschot zijn beste niveau te halen. Het seizoen van de aanvaller liep niet echt over rozen. Onder Stijn Vreven kreeg hij immers bijzonder weinig krediet.

Tissoudali kijkt nu terug op die periode. "Tijdens de seizoensvoorbereiding vond ik van mezelf dat ik goed bezig was, maar eens de competitie begon verdween ik bij de vorige trainer plots helemaal uit beeld", zegt hij op de clubwebsite. "Ja, ik heb daar met Stijn Vreven over gesproken, samen met enkele anderen gesuggereerd dat we misschien beter iets aanvallender zouden gaan spelen… maar het bleef voor mij wachten op speelminuten. Het was duidelijk dat zijn voorkeur niet naar mij toe ging. Of ik vond dat ik in die periode geen eerlijke kans kreeg? Eigenlijk wel, ja.”

Onder Hernan Losada werd hij opgevist en tegen Union maakte hij de klik. "Tijdens de winterstop was er voor mij wel een mogelijkheid om naar een andere club over te stappen, maar dat vond ik geen optie. Beerschot is ambitieus, ik voetbal hier graag, heb een goeie verstandhouding met m’n teammaats en word gerespecteerd door de supporters. Waarom dan weggaan? Bovendien wou ik me terugknokken in het eerste elftal, en dat is nu gelukt.”