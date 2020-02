Wesley Hoedt over de BeNeLiga, een botsing met Lukaku, zijn afkoopsom van 8M en Oranje

Wesley Hoedt is aan zijn eerste en mogelijk ook laatste seizoen in de Belgische competitie bezig. Een onopgemerkte passage was het niet, zowel op als naast het veld.

Of Wesley Hoedt volgend jaar nog bij Antwerp speelt is een kwestie van 8 miljoen euro. Dat is de afkoopsom die de club aan Southampton moet betalen om de Nederlander definitief over te nemen. "Ik ben gelukkig, ik speel en ik help de club. De rest zien we wel aan het einde van dit seizoen", legde hij uit bij Het Laatste Nieuws.

BeNeLiga, "goed initiatief"

De Nederlander staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt. Ook niet als het over de BeNeLiga of de nationale ploeg gaat. "Ik speel in België en de anderen op mijn positie in Europese topcompetities en dat is niet denigrerend bedoeld. Ik heb in de topcompetities gespeeld en wil er ook terug naartoe. De BeNeLiga zou overigens een goed initiatief zijn. Dan is het elke week play-off 1 in plaats van zes weken op een seizoen."

Ten slotte blikte de 25-jarige verdediger nog terug op zijn botsing met Romelu Lukaku tijdens een onderling duel tussen Southampton en Manchester United. "Hij werd met een zuurstofmasker afgevoerd, ik bleef staan en werd nog verkozen tot man van de match. Daarna lag ik wel drie weken thuis met een hersenschudding en stond hij de week erna alweer op het veld."