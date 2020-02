De Belder scoort zijn eerste van het seizoen: "Maar wel de belangrijkste uit mijn carrière"

Dylan De Belder had dit seizoen nog niet kunnen scoren. Hij koos wel het juiste moment om zijn eerste te prikken. De vreugde was enorm bij de 27-jarige spits.

De Belder klopte Jean Butez na een balverlies op het middenveld en hij dook op het juiste moment op de juiste plaats op. "Dit is een ultrabelangrijk doelpunt", knikte hij. "We wisten hoe het zat in Mechelen-Waasland-Beveren en winnen was dus wat we nodig hadden."

"We spelen eigenlijk al een heel seizoen goed. Alle ploegen die tegen ons spelen vertellen ons dat ook en vragen zich af hoe het kan dat wij tegen degradatie vechten", zucht De Belder. "We lazen dat onze kansen 25 procent waren. Dat heeft ons ook gemotiveerd, want we weten dat we meer verdienen."

De Belder werd door Bernd Storck ook tot kapitein gepromoveerd. "Die rol gaf de coach me, maar dit is een collectieve zege. Maar ja, gezien de resultaten van de concurrentie en de context is dit misschien wel het belangrijkste doelpunt uit mijn carrière."