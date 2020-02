Coronavirus werpt nu ook roet in het eten in Italië: Lukaku en co komen vandaag niet in actie

Romelu Lukaku en zijn ploegmaats moeten vandaag niet aan de slag. De Italiaanse regering neemt voorzorgen, want het Coronavirus is nu ook in de Laars uitgebroken. Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria en Hellas Verona-Cagliari in de provincies Lombardije en Venetië worden uitgesteld.

Er zijn al 80 vastgestelde besmettingen in Italië, het meeste in Europa. Twee mensen overleden ook al. Vooral in het noorden van het land worden er zware maatregelen genomen. Inter en Atlanta uit de Lombardische steden Milaan en Bergamo komen zo niet in actie. Net als Verona en Cagliari in Venetië. Intussen wordt er opgeroepen om steeds meer maatregelen te nemen, want er zou sprake zijn van een pandemie. Het virus breidt uit en neemt nu ook in Europa onrustwekkende vorm aan.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Inter Milaan - Sampdoria live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.