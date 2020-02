Weinig verbeelding nodig bij gemoedstoestand Waasland-Beveren: "In zak en as" en "Een hoop ellende"

Kort na de jaarwisseling zag het er nog zo goed uit nadat Waasland-Beveren een 9 op 9 had geboekt. Drie speeldagen voor het einde staat het echter laatste. Dat het in Mechelen een enorme bolwassing kreeg, zal op mentaal vlak ook geen deugd doen.

"We speelden dramatisch", besefte Jur Schryvers. "In Brugge was de fighting spirit er wel en hadden we gewoon een punt moeten pakken. Nu bakten we er niets van. En echt geen voet aan de grond krijgen..." Dat komt bij de spelers natuurlijk ook aan. "Je zou de kleedkamer eens moeten zien", zei Schryvers na de partij in Mechelen. "We zitten in zak en as. Dat is een hoop ellende."

Roepen in het spelershome

Er is heel wat om door te spreken op de Freethiel. "Er zal nog eens goed geroepen moeten worden in het spelershome. Dat is de vorige weken absoluut ook wel gebeurd, maar zonder effect. Er was toch nog een zekere voorzichtigheid omdat we nog punten voor stonden. We moeten dus de dingen benoemen."

Die bonus van enkele punten is Waasland-Beveren volledig kwijt. "Cercle speelt al het hele seizoen goed voetbal en ze zijn er nu de vruchten van aan het plukken. Toen we negen punten voor stonden, werd me gevraagd of we gered waren. Ik zei toen ook steeds van niet. Ik voelde dit aankomen."

Niet meer hopen op puntenverlies van anderen

Schryvers denkt dat KV Oostende de ploeg is die misschien nog wel voorbijgestoken kan worden. "We staan nu laatste, we moeten nu niet meer hopen op puntenverlies van Cercle. Ik denk dat we vooral naar Oostende moeten kijken, maar we moeten eerst zelf punten pakken."