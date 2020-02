Matchwinnaar Noubissi: "Wist dat de doelpunten wel zouden volgen"

Marius Noubissi trok Beerschot zondag over de streep tegen Lommel. De 23-jarige aanvaller scoorde twee keer.

Het was nog maar het tweede en derde doelpunt van het seizoen voor de Kameroener. Vorig jaar trof hij twaalf keer raak in 1B

“Dit voelt uiteraard heel goed”, vertelde hij achteraf. “Ik ben in mezelf blijven geloven en ben altijd hard blijven werken. Ik wist dat de doelpunten vroeg of laat wel zouden volgen.”

Jamal Aabbou bracht Lommel vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar Noubissi keerde de situatie dus nog helemaal om. “het zag er even niet goed uit, maar we zijn hard blijven knokken om terug te komen. We geloofden dat we nog konden winnen en uiteindelijk is dat ook gelukt.”