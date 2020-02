Waarnemers 1B maken zich zorgen: "Gaan we dan na elke speeldag ook een juridische speeldag houden?"

Iedereen heeft wel iets te zeggen over de situatie in 1B. Ook analist Patrick Goots ziet een veronrustwekkend precedent als het BAS de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep zou bevestigen.

Goots kan Beerschot wel begrijpen, maar... "Ik begrijp echter ook de woede bij Westerlo en Virton. Al denk ik dat zij wellicht hetzelfde zouden gedaan hebben, mochten ze in hetzelfde schuitje zitten als Beerschot. Maar ook ik vind dit een erg verontrustende situatie. Wat als de beslissing om de wedstrijd te laten herspelen ook in beroep wordt bevestigd?", vraagt hij zich in GvA af.

"Dat zou wel eens een drama kunnen betekenen, zeker in de hoogste klassen, waar elke spelfase door camera's wordt gevolgd. Elk dispuut, elke vergissing van de scheidsrechter zal dan aanleiding kunnen geven tot een klacht. Gaan we dan na elke speeldag ook nog een juridische speeldag achteraf houden?"