Het dossier David: Louwagie niet onder indruk van bod van 25 miljoen, entourage speler dringt aan op vertrek

Met zijn 18 doelpunten is Jonathan David één van dé absolute smaakmakers uit de Jupiler Pro League. Hoe lang gaat de Canadees nog op de Belgische velden te zien zijn? Volgend seizoen zeker nog, hopen ze in Gent. De makelaar van David ziet het anders.

Het meeste dat ooit betaald werd voor een speler uit de Belgische competitie is 25 miljoen euro. "Er lag in januari een recordbod op tafel, maar dat hebben we afgeslagen. Ons doel is deze ploeg samen te houden, ook na de zomer. We hebben het contract van David niet voor niks verlengd tot 2023", zegt Michel Louwagie in HLN.

Bij Gent maken ze zich sterk dat ze in die doelstelling kunnen slagen. "We willen ons volledig concentreren op het kampioenschap én op de Europa League en willen niet spreken over transfers. Het is schitterend om met David een topschutter hebben rondlopen, maar we willen hem vooral houden. Uiteraard laten we zo'n speler niet gaan voor 25 miljoen."

Nick Mavromaros, de manager van David, toont begrip, maar heeft een ander scenario voor ogen. "Gent heeft zijn carrière gelanceerd, de club heeft heel veel gedaan voor hem. Ik begrijp dat ze hem graag nog langer willen houden, maar Jonathan wil vooruit."

Dat moet zich wel degelijk vertalen in vertrek uit België de komende transferperiode. "De Belgische competitie is fantastisch voor jonge spelers, maar er komt een moment voor een volgende stap en die breekt zich volgende zomer aan. De club zal er ook wel bij varen. Gent haalde hem voor nul euro en hij zal nu voor een recordbedrag vertrekken."