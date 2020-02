'Vincent Kompany bewaarde lange tijd schoen waarmee hij zijn eerste Anderlecht-doelpunt maakte'

Ook bij zijn ploegmaats was de vreugde groot toen Vincent Kompany voor Anderlecht scoorde tegen Eupen, maar toch vooral bij 'Vince' zelf. Een mijlpaal, noemde de verdediger het zelfs achteraf. Scoren voor Anderlecht, het zal hem altijd een speciaal gevoel geven.

Dat beweert ook zijn vader Pierre Kompany in Het Laatste Nieuws. "Dat is normaal. Anderlecht heeft hem groot gemaakt." Het meest recente doelpunt zal een blijvende herinnering blijven, maar dat is uiteraard ook het geval voor de eerste treffer. "Ik was erbij toen hij zijn eerste goal in 2004, op STVV, maakte. Die schoen is nog lang bewaard gebleven."

Er zijn nog andere doelpunten die Pierre Kompany snel voor de geest kan halen als uitermate bijzondere momenten. "Zijn goal voor Anderlecht tegen Sevilla in de Champions League wekt ook mooie herinneringen op, hoe hij daar het halve veld overliep en scoorde. Maar of Vincent nu scoort of niet, hij werkt hard voor Anderlecht. Dat is het belangrijkste."