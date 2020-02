Maskers en speciale handschoenen: spelers van Ludogorets laten niets aan het toeval over op bezoek in Milaan

Met het coronavirus in Italië kan je maar beter zo weinig mogelijk risico's nemen. Ludogorets is in het kader van de Europa League in Milaan en neemt alvast het zekere voor het onzekere.

De return tussen Inter Milaan en Ludogorets, de heenmatch eindigde op 0-2 voor Inter, wordt achter gesloten deuren gespeeld om het gevaar op verspreiding in te perken. De spelers van de Bulgaarse ploeg zitten wel in het risicogebied en treffen voorzorgsmaatregelen. Bij het arriveren op de luchthaven droegen de spelers handschoenen en mondmaskers. In Milaan zijn ze niet de enigen die met een mondmaskertje rondlopen. De wedstrijd zal overigens zonder pers en publiek gespeeld worden. Ecco come sono atterrati i giocatori del Les joueurs de #Ludogorets sont arrivés à Milan aujourd'hui...



(📸 @marifcinter) pic.twitter.com/ziruA5XjoY — Calciomio (@calciomio) February 26, 2020 Ecco come sono atterrati i giocatori del #Ludogorets 😥😥😥😥😥😥 pic.twitter.com/yKBhhxPrH7 — Calciomercato Inter (@InterCM16) February 26, 2020





