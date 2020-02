Op het Kampioenenbal: De Bruyne en niemand anders legt Real Madrid over de knie, Juventus laat zich verrassen

Vanavond stonden de laatste heenwedstrijden in de achtste finales van de Champions League op het menu. Een overzichtje.

Real Madrid 1 - 2 Manchester City

The Citizens deden vanavond een uitstekende zaak op het veld van Real Madrid. Nochtans was De Koninklijke op voorsprong gekomen via Isco na kinderlijk verdedigen van Nicolas Otamendi.

Manchester City - en dan vooral Kevin De Bruyne - draaiden de rollen op enkele minuten helemaal om. Eerst schilderde de Rode Duivel een voorzet op het hoofd van Gabriel Jesus. Enkele minuten later trapte De Bruyne een strafschop voorbij Thibaut Courtois.

Al moet het gezegd: onze nationale nummer één kon zich onderscheiden met enkele prachtige reddingen. In de slotfase kreeg Sergio Ramos nog rood. De aanvoerder mist de terugwedstrijd in het Etihad Stadium.

Olympique Lyonnais 1 - 0 Juventus FC

De Oude Dame liet zich verrassen in Frankrijk. Na een halfuurtje voetballen scoorde Lucas Tousart het enige doelpunt van de partij. Juventus moet nog vol aan de bak in Turijn.