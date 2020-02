Dit was iedereen ontgaan! 'Vertonghen onderhandelt al een poosje met Italiaanse topclub en... akkoord is héél dichtbij'

Jan Vertonghen moet aan de toekomst denken. De Rode Duivel is in juni een vrije speler én is de laatste tijd geen eerste keuze meer bij Tottenham Hotspur. Internazionale FC lijkt het kortst op de bal te spelen.

De naam van Jan Vertonghen circuleert al een poosje bij Internazionale FC, maar de Italianen hadden de voorbije mercato's de centen niet - de regelgeving van de Financial FairPlay speelde hen parten - om de verdediger binnen te halen. Volgens de Italiaanse media zit SuperJan dichter bij een akkoord dan iedereen denkt. Meer zelfs: de onderhandelingen tussen de partijen zijn al een poosje bezig én gaan de goede kant uit.