Hét goudhaantje van KV Mechelen was evengoed géén voetballer geweest: "Mijn vader zei me dat ik moest gaan boksen"

Aster Vranckx speelde zich anderhalve week geleden nog een beetje meer in de kijker met een knalprestatie én een doelpunt tegen RSC Anderlecht. Maar als het aan zijn vader had gelegen was de 17-jarige middenvelder geen voetballer geworden.

“Mijn vader zei me altijd dat ik moest gaan boksen”, lacht Aster Vranckx in Het Laatste Nieuws. Mijn broers Jonathan en Nicolas (respectievelijk 21 en 19 jaar oud, nvdr.) speelden ook voetbal, maar nu zijn ze allebei bokser. Een carrièreswitch, hé.” (lacht) Vranckx senior is namelijk geen fan van het voetbalspelletje. “Hij houdt vooral niet van de vuile tackles en van het onsportief gedrag. Maar toch steunt hij mij ook. Als het fout loopt in mijn carrière zal het mijn eigen schuld zijn.”