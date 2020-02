Coronavirus officieel in het voetbal: eerste profvoetballer besmet

In de Italiaanse Serie C, de derde klasse in Italië, heeft een speler positief getest op het coronavirus. Het is de eerste profvoetballer die officieel de ziekte draagt. Het coronavirus is al enkele dagen aan een serieuze opmars bezig in Italië.

De Italiaanse krant La Nazione komt met het nieuws dat de speler uit de derde klasse in quarantaine is geplaatst omdat hij besmet is met het Covid-19, ofwel coronavirus. Het zou gaan om een speler van US Pianese ASD uit Toscane, zijn naam wordt niet vrijgegeven. De speler had zichzelf al vrijwillig in quarantaine geplaatst omdat hij vermoedde dat hij besmet was met het virus, wat door de tests bevestigd werd.