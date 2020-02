Coach van Roma stond in 2016 al tegenover Gent: "Het huidige elftal is sterker"

KAA Gent staat donderdagavond voor een loodzware klus in de Europa League. De Buffalo's speelden meer dan verdienstelijk in Rome, maar moeten wel een 1-0 goedmaken tegen AS Roma. De spelers hebben in de heenmatch een goede indruk nagelaten bij Paulo Fonseca, de trainer van de Romeinen.

De trainer gaf aan dat hij de Europa League heel serieus neemt. "Er won nog nooit een Italiaanse ploeg, dus het is voor ons een heel belangrijk doel. We moeten aan de aftrap komen met de gedachte dat het terug 0-0 is en heel gefocust. Er is geen sprake van onderschatting", citeerde Het Nieuwsblad Paulo Fonseca in zijn persbabbel voor de match van donderdagavond.

Enkele jaren geleden stond hij met Shakhtar Donetsk tegenover Gent in de groepsfase van de Europa League. "Het team van toen en nu kan je moeilijk met elkaar vergelijken. Toch denk ik dat het huidige elftal sterker is. Het is een sterk team met veel fysieke kracht en erg veel offensieve kwaliteiten. Bij hen is het de wedstrijd van hun leven", besloot hij.