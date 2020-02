Throwback Thursday: Hopelijk heeft Roma-trainer Paulo Fonseca zijn zorropak niet naar Gent meegenomen

Dit is geen foto van Don Diego de la Vega, alias Zorro, maar van Paulo Fonseca, de trainer van AS Roma verkleed als de gemaskerde held.

Waarom zou een trainer van een Europese club in godsnaam verkleed als zorro de pers te woord staan? Niet omdat het carnaval is, nee. Wel om een andere reden en daarvoor moeten we terug gaan naar december 2017.

Paulo Fonseca was toen de hoofdtrainer van Shakhtar Donetsk, waarmee hij actief was in de Champions League. In de groepsfase deelden de Oekraïners hun poule met Manchester City, Napoli en Feyenoord en op de slotspeeldag nam Shakhtar Donetsk het op tegen topfavoriet Man City.

Een maand voor het treffen had Fonseca beloofd dat hij verkleed als Zorro naar de persconferentie zou komen als Shakhtar zich voor de knock-outfase van het kampioenenbal zou kwalificeren. Fonseca en de zijnen klopten de Citizens en de Portugese coach maakte zijn belofte waar.

Donderdagavond neemt hij het op tegen KAA Gent als hoofdcoach van AS Roma. De Romeinen verdedigen een 1-0 voorsprong en Fonseca maakte geen gekke belofte. Misschien moet Jess Thorup zich aan een verkleedpartijtje houden als Gent het tot de volgende ronde schopt. Dondergod Thor is onze logische suggestie.