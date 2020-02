Ex-trainer van Standard Ron Jans stapte op in MLS nadat hij voor racisme werd beschuldigd: "Het hele verhaal is onduidelijk"

Ron Jans stapte zelf op bij FC Cincinnate toen hij vernam dat er een onderzoek naar hem werd geopend door spelersvakbond MLSPA. Het onderzoek ging over racisme, maar de Nederlandse trainer gaf aan dat hij het niet helemaal het fijne van wist.

Bij de Nederlandse omroep kwam Ron Jans, in 2012 aan de slag bij Standard. Terug op het incident. Een van de beschuldigingen is dat hij het woord 'nigger' heeft meegezongen in de kleedkamer. "Dat is ook gebeurd. Ik zal dat woord nu ook niet meer in mijn mond nemen want het ligt erg gevoelig", legde de Nederlandse coach uit. Anderzijds gebruikte hij ook 'slavernij' als metafoor in een matchbespreking.

"Voor de rest is het verhaal me onduidelijk. Ik weet niet welke aanklachten er nog zijn (Cincinnati gaf aan dat er meer was, nvdr.), maar wat dan? Of wie heeft ze ingediend? Ik denk dat er een groter iets speelt. Misschien was dit incident wel om de macht van de spelersvakbond te tonen", besloot hij. Jans zal tot aan het einde van het seizoen bekomen van de zaak en wil dan weer aan de slag als T1.