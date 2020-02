Rode Duivel krijgt dit weekend mogelijk eerste basisplaats

Yannick Carrasco heeft sinds zijn terugkeer bij Atletico Madrid nog geen enkele keer in de basis gestaan, maar daar kan dit weekend wel eens verandering in komen. Volgens de krant AS maakt de Rode Duivel een grote kans om te starten tegen Espanyol.

In drie wedstrijden in de Spaanse La Liga heeft Carrasco 63 speelminuten verzameld, drie keer als invaller. In de Champions League-overwinning tegen Liverpool mocht hij zelfs niet invallen. Maar toch ziet de Spaanse krant AS een mogelijkheid voor onze landgenoot om tegen Espanyol in de basis te starten. Dat zou zijn eerste basisplaats zijn sinds 4 februari 2018. Toen won Atletico met 1-0 van Valencia. Daarna vertrok de winger naar China voor een avontuur van twee jaar. Met ook nog Correa, Joao Felix, Vitolo, Diego Costa en Morata in de voorlinie is de concurrentie voor Carrasco zeker niet min.