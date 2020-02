Jess Thorup verbijt ontgoocheling en is trots: "Waar het aan lag dat we niet doorgaan?"

Het Europees verhaal van AA Gent is geschreven. Een 1-1 gelijkspel tegen AS Roma was niet voldoende voor de achtste finales. Toch waren ze bij de Buffalo's trots.

"Hadden we te weinig geluk of misten we een beetje kwaliteit? Dat hangt er maar vanaf hoe je het wil bekijken", aldus Jess Thorup na de 1-1 tegen AS Roma.

"Maar ik kan niet anders dan trots zijn op mijn spelers. Ze hebben stuk voor stuk alles gegeven wat ze in zich hadden."

Even teleurgesteld, maar daarna omdraaien in iets positiefs

"We wilden graag naar de volgende ronde, ook al leek het op een bepaald moment bijna onmogelijk. We hadden kansen, maar maken onze kansen opnieuw niet af."

"Vrijdag zullen we nog even teleurgesteld zijn, maar daarna moeten we dit kunnen omdraaien in iets positiefs." De focus zal dus snel op het duel tegen Cercle Brugge zondag liggen.