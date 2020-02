Ronny Van Geneugden tevreden over eerste half jaar bij Lommel: "Budget andere teams ligt tot 5 à 6 keer hoger"

Lommel maakt zich op voor een belangrijke dag. Vrijdagavond kunnen ze tegen Roeselare het behoud veiligstellen, waarna POII zou volgen. Sportief directeur Ronny Van Geneugden is alvast opgetogen met de afgelegde weg de voorbije maanden. De club komt immers van heel ver.

Iets meer dan een half jaar is Ronny Van Geneugden terug in dienst bij Lommel, waar hij ook als voetballer het mooie weer maakte. Als sportief directeur blikt hij tevreden terug op de weg die de Limburgse club is ingeslagen. "Deze groep heeft heel veel stappen gezet, wat uiteraard ook niet in geringe mate te danken is aan onze trainer."

"Je moet maar eens kijken naar onze resultaten tegen de topploegen, dat zegt voldoende. We wonnen bijvoorbeeld thuis tegen Beerschot en OHL. Vergeet niet dat dat ploegen zijn met een budget dat vijf à zes keer hoger ligt dan het onze", stelt Van Geneugden.

In mei 2019 werd Lommel overgenomen door Udi Shochatovitch, een Israëlisch advocaat. Vooral de eerste maanden verliepen niet vlekkeloos. "Je ziet het altijd en overal: een overname van een club gaat gepaard met groeipijnen. Zoiets heeft tijd nodig. Dat is bij ons niet anders. Maar ik kan garanderen dat deze club aan het groeien is, zowel op het veld als ernaast. En dat proberen we te doen met mensen die een Lommel-hart hebben. Denk maar aan Peter Maes, Harm Vanveldhoven en ikzelf. Maar ook in de jeugd werken veel ex-spelers die het huis kennen", aldus Van Geneugden.

"POII zou schitterend zijn voor onze jonge groep"

Vanavond staat Lommel voor een van de belangrijkste opdrachten van dit seizoen. In de thuiswedstrijd tegen Roeselare zal beslecht worden wie POIII zal moeten spelen, ervan uitgaande dat Lokeren verder blijft spelen na de wedstrijd van vanavond.

"Druk zou er niet mogen zijn, want er is maar een doel en dat is het behoud. Maar tegelijkertijd moeten de jongens beseffen dat dit een unieke kans is om een nieuwe stap te zetten: POII. Dat zou een schitterend zijn voor onze jonge groep. De nummer zes uit 1B komt in een poule terecht met drie clubs uit 1A. Ook zou dit voor Lommel een mooie kans zijn om zich te tonen aan het grote publiek én sponsors."

Wanneer het over Lommel gaat, valt de naam van Abdoulie Sanyang. De jonge Gambiaan zou al genoteerd staan in de schriftjes van tal van scouts uit de Jupiler Pro League. Is hij een 1A-speler in wording? "Dat die jongen over veel kwaliteiten beschikt, staat buiten kijf. Zoals vaak moeten jongens uit Afrika zich aanpassen, zowel op als naast het veld. Volgend seizoen moet hij bij ons tonen dat hij geëvolueerd is, en daarna zien we wel", besluit Ronny Van Geneugden.