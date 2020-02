5 Serie A-matchen op laatste moment uitgesteld door coronavirus, nieuwe datum van Juve-Inter kan cruciaal zijn voor kampioenschap

In Italië, het land waar het coronavirus zich in Europa vestigde en waar de situatie ook het meest ernstig is, heeft het virus ook invloed op de voetbalkalender.

Vorige weekend werden er al vier partijen en de meest 'getroffen' gebieden uitgesteld. In de aanloop naar speeldag 26 werd dan beslist om de matchen in risicogebieden achter gesloten deuren af te werken. Maar door nieuwe gevallen is de overheid overgegaan tot het uitstellen van die wedstrijden. De partijen van 29 februari en 1 maart verschuiven nu naar woensdag 13 mei, waardoor de bekerfinale naar 20 mei opschuift. Het gaat om Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Sassuolo - Brescia, Parma - SPAL en Juventus - Inter. Massimo Moratti, de ex-voorzitter van Inter Milaan, zag er alvast het voordeel van in. "Nu hopen we dat het een Scudetto-finale wordt", zei hij bij Radio Deejay. Mogelijk beslist de uitgestelde wedstrijd over het kampioenschap. Op 17 en 24 mei speelt Inter nog tegen respectievelijk Napoli en Atalanta. Juve nog tegen Roma en Cagliari.